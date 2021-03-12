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Несколько поездов на МЦД-2 курсируют с отклонением от расписания
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Несколько поездов на МЦД-2 курсируют с отклонением от расписания

Ксения Монахова

Транспорт
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Каланчёвская Карта всех событий

Несколько поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) следуют с отклонением от расписания. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщается в Twtter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Отмечается, что ЦППК совместно с Московской железной дорогой (МЖД) работает над сокращением интервала опоздания.

— Связано с тем, что на участке Каланчевская — Дмитровская поезда некоторое время следовали по одному пути. МЖД потребовалось дополнительное время для завершения технологического окна до обслуживания инфраструктуры, — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что на указанном участке движение поездов происходит по всем путям.

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