Новый учебный корпус построят в районе Дмитровский
На севере Москвы построят новый экспериментальный учебный корпус на 250 учеников. Объект будет располагаться по адресу улица Софьи Ковалевской, владение 8а/1, в районе Дмитровский. Об этом в пятницу, 12 марта, рассказали в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы.
Площадь учебного заведения будет составлять 5,7 тысячи квадратных метров. На территории будут располагаться лекционные кабинеты, спортивный зал с раздевалками, актовый зал, зоны отдыха, медицинский блок, методический кабинет, информационный и технический центры, кабинет самотестирования. Кроме того, для удобства перемещения учеников установят лифт.
Прилегающую территорию озеленят и благоустроят. Здесь появятся спортивные площадки, рекреации и парковочные места для перевозки обучающихся, сообщило агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Определены границы земельных участков для 103 многоквартирных домов