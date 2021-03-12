Новый учебный корпус построят в районе Дмитровский

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Софьи Ковалевской, 8А Карта всех событий

На севере Москвы построят новый экспериментальный учебный корпус на 250 учеников. Объект будет располагаться по адресу улица Софьи Ковалевской, владение 8а/1, в районе Дмитровский. Об этом в пятницу, 12 марта, рассказали в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы.

Площадь учебного заведения будет составлять 5,7 тысячи квадратных метров. На территории будут располагаться лекционные кабинеты, спортивный зал с раздевалками, актовый зал, зоны отдыха, медицинский блок, методический кабинет, информационный и технический центры, кабинет самотестирования. Кроме того, для удобства перемещения учеников установят лифт.

Прилегающую территорию озеленят и благоустроят. Здесь появятся спортивные площадки, рекреации и парковочные места для перевозки обучающихся, сообщило агентство городских новостей «Москва».

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