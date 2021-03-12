Уголовное дело возбудили против мужчины, захватившего заложника в Северодвинске

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Следственный комитет России (СК) возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который взял в заложники сотрудницу офиса микрозаймов в Северодвинске. Об этом сообщается на сайте СК.

Отмечается, что задержанный 54-летний житель Северодвинска ранее также привлекался к уголовной ответственности. В данный момент в его отношении возбуждено дело по статье о захвате заложника, совершенном с применением оружия.

По данным следствия, 11 марта мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в офис микрозаймов с обрезом охотничьего ружья. Он заблокировал дверь и пристегнул сотрудницу наручниками, требуя вызвать ее руководство в офис. Женщине, однако, удалось нажать на тревожную кнопку.

Добавляется, что представитель Росгвардии смог убедить мужчину разрядить обрез в ходе переговоров, его задержали и передали полиции.

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