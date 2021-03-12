Крыши 144 домов в Северо-Восточном округе приведут в порядок в 2021 году

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ Карта всех событий

В Северо-Восточном административном округе отремонтируют крыши 144 домов в 2021 году. Специалисты проведут работы в рамках масштабной региональной программы капитального ремонта.

В течение года будут приведены в порядок плоские и скатные крыши. На каждой полностью заменят покрытие, а также починят систему водостока и заменят ограждения. На плоских кровлях специалисты отремонтирую стяжку и систему внутреннего водостока. На скатных крышах специалисты проведут утепление чердачного перекрытия для восстановления оптимального температурного режима и уровня влажности. Такие меры повысят энергоэффективность здания в целом и улучшат эксплуатацию кровель.

Утеплять крыши будут с помощью современных минераловатные плиты. При необходимости на кровлях заменят обрешетку, стропила, мауэрлаты, люки и выходы на чердак. В рамках ремонта специалисты обработают деревянные конструкции огнебиозащитными составами.

После проведенных работ у жильцов домов фактически появятся обновленные крыши, сделанные по современным технологиям из инновационных материалов. В общей сложности в 2021 году капитальный ремонт состоится более чем в 2,5 тысячи московских домов. За этот период будут заменены свыше трех тысяч лифтов и обновлены более 1,3 тысячи крыш, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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