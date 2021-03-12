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СМИ: Ожидаемая продолжительность жизни в России уменьшилась на два года
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

СМИ: Ожидаемая продолжительность жизни в России уменьшилась на два года

Иван Юминов

Общество

Показатель ожидаемой продолжительности жизни в России снизился до 71,1 года с отметки в 73,3 года. Соответствующая информация следует из проекта плана правительства РФ по достижению национальных целей развития.

Отмечается, что пандемия COVID-19 объективно отклонила Россию от траектории развития, направленной на достижение национальных целей, установленных в 2018-м. Вернуться к уровню ожидаемой продолжительности жизни 2019-го планируется через три года, пишет РБК со ссылкой на документ.

Напомним, по данным российского Министерства здравоохранения, в 2019 году в РФ средняя продолжительность жизни достигла исторического максимума — 73,4 года. Уточнялось, что это связано со снижением смертности в трудоспособном возрасте — на 3,5 процента у мужчин и на 2,1 процента у женщин.

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