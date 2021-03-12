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Подмосковье завоевало гран-при выставки народных промыслов «Ладья»
Фото: pixabay.com

Подмосковье завоевало гран-при выставки народных промыслов «Ладья»

Елена Фролова

Общество

Гран-при на выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья» присудили Московской области. Об этом сообщил портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

По итогам крупного мероприятия диплом «За лучшее художественное оформление региональной экспозиции» вручили команде подмосковного комитета по туризму. Площадь экспозиции занимает свыше 200 квадратных метров. Здесь были представлены импровизационные офисы 16 региональных производств, в числе которых были дулевский фарфор, жостовские подносы и гжель.

Уточняется, что на территории области находятся более 60 процентов всех предприятий народных художественных промыслов страны. Эти производства становятся объектом внимания около 70 тысяч туристов в год.

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