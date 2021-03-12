Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Около 103 крыш отремонтируют на западе столицы
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Около 103 крыш отремонтируют на западе столицы

Елизавета Борисова

Город
Россия, Москва, Западный административный округ Карта всех событий

В 2021 году в Западном административном округе столицы отремонтируют 103 крыши жилых домов. Работы пройдут в рамках масштабной региональной программы капитального ремонта. Рабочие поменяют кровельное покрытие, отремонтируют водостоки, стяжки, утеплят чердаки и восстановят температурно-влажностный режим чердачного покрытия.

В план округа вошли 71 плоская кровля и 32 скатные крыши. На кровлях всех типов поставят новое ограждение и после демонтажа старых покрытий установят новые покрытия.

Новые крыши будут соответствовать нормам поддержания температурно-влажностного режима, а также будет исключена протечка на долгие годы вперед.

Известно, что в этом году в Москве капремонт проведут более чем в 2,5 тысячи домов. Также заменят более трех тысяч лифтов и отремонтируют свыше 1300 кровель, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Отделение почты в Капотне комплексно отремонтируют

крышиЗАОкапремонт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Никита Масленников
Никита Масленников

Как остановить рост цен

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Все достало Алану Мамаеву

Леонид Холод
Леонид Холод

Почему так вредно поддаваться панике

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Во всем опять виноваты русские

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте