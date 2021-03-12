Около 103 крыш отремонтируют на западе столицы

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Россия, Москва, Западный административный округ Карта всех событий

В 2021 году в Западном административном округе столицы отремонтируют 103 крыши жилых домов. Работы пройдут в рамках масштабной региональной программы капитального ремонта. Рабочие поменяют кровельное покрытие, отремонтируют водостоки, стяжки, утеплят чердаки и восстановят температурно-влажностный режим чердачного покрытия.

В план округа вошли 71 плоская кровля и 32 скатные крыши. На кровлях всех типов поставят новое ограждение и после демонтажа старых покрытий установят новые покрытия.

Новые крыши будут соответствовать нормам поддержания температурно-влажностного режима, а также будет исключена протечка на долгие годы вперед.

Известно, что в этом году в Москве капремонт проведут более чем в 2,5 тысячи домов. Также заменят более трех тысяч лифтов и отремонтируют свыше 1300 кровель, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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