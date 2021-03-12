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Расписание автобусного маршрута № 690 скорректируют на юге Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Расписание автобусного маршрута № 690 скорректируют на юге Москвы

Елизавета Борисова

Город
Россия, Павелецкое направление Московской железной дороги, платформа Бирюлёво-Пассажирская Карта всех событий

Расписание автобуса № 690 изменится на юге Москвы. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что с 15 марта автобус № 690 будет ежедневно отправляться от платформы Бирюлево-Пассажирская в 05:15.

Ранее время отправления первого автобуса было в 05:35.

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