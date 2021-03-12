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Известный калужский «король вечеринок» задержан за мошенничество в Москве
Фото: vk/club58177731

Известный калужский «король вечеринок» задержан за мошенничество в Москве

Анастасия Колоскова

Происшествия

Полицейские задержали подозреваемого, который провернул аферу на 700 тысяч рублей. Жертвой мужчины стал сотрудник рекламного отдела столичной фирмы, сообщил источник «Вечерней Москвы».

По данным «ВМ», некий мужчина, скрывавшийся под ником Валерий Герасимов, связался в одной из социальных сетей с сотрудником фирмы, предложив специалисту поставлять ему канцтовары, оргтехнику и строительные материалы по ценам значительно ниже рыночных. Поддавшись соблазну, рекламщик перевел ему со своих банковских карт более 700 тысяч рублей. После этого мужчина перестал выходить на связь.

По горячим следам правоохранители задержали злоумышленника, который и ранее неоднократно совершал подобные деяния.

Так, в начале 2010-х годов он влился в клубную тусовку города Калуги, где его знали под именем Глеб Дмитриев. Там он руководил одной из музыкальных групп, а также работал шоуменом и даже получил кличку «Король вечеринок.» Он быстро завоевал доверие публики и помогал молодежи купить по выгодной цене телефоны, фотоаппараты и другие гаджеты.

В итоге проходимец обманул 27 калужан, с которых собрал около трех миллионов рублей, а затем скрылся, не поставив обещанный товар. В 2014 году калужский суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима.

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