«Я был в агонии»: стали известны подробности нападения на фешен-блогера в Москве

Фото: rafael.miller/

Россия, Москва, Баррикадная улица Карта всех событий

В центре Москвы двое неизвестных напали на фешен-блогера Рафаэля Миллера (настоящая фамилия Сидоров — прим. «ВМ»). Они попытались отобрать у него мобильник, но молодой человек сумел отбиться. Подробности инцидента пострадавший рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы».

В своем Instagram-аккаунте блогер написал, что столкнулся с грабителями 8 марта на Красной Пресне, недалеко от Московского зоопарка. Двое незнакомцев в капюшонах пристали к Рафаэлю средь бела дня: их тон и намерения сразу показались ему недоброжелательными. Один показал нож и пригрозил «пырнуть» им, другой схватил парня за шею и начал душить, пока сообщник обчищал карманы жертвы.

— Вокруг полно народу, и никто не отреагировал на мои просьбы о помощи. Мимо проходили двое ребят, я им кричал, но они посмотрели и дальше пошли. Это меня, конечно, ввело в некий ступор, — признался блогер.

Один из злоумышленников, пригрозивший расправой, в итоге вырвал у Миллера телефон из рук и устремился прочь. Рафаэль ринулся за ним, хотя сообщник бежавшего бандита по неизвестным причинам остался на месте. По мнению блогера, нападавший «просто испугался шумихи».

В погоне за грабителем Рафаэль кричал, чтобы его остановили. Шедшие навстречу парень и девушка попытались это сделать, но тщетно. Блогер продолжил погоню и вскоре настиг вора вместе с парой, решившей не оставаться в стороне.

— Я повалил его на себя, и, пока держал, ребята вырвали мой телефон у него из рук. При этом он кричал, что это я якобы «под наркотиками» напал на него. Говорил: «Расскажи всю правду, как все было!» А я весь грязный лежу вообще в непонятках и думаю: «О Господи, какая жесть!» — сказалМиллер.

Фото: nekrasovka.mos.ru

Его удивило, что предполагаемый преступник решил особо не скрываться. После инцидента он, со слов блогера, оказался прямо под камерами одного из кафе на Баррикадной. В это заведение Рафаэль зашел вместе с поддержавшими его молодыми людьми, чтобы получить запись с камер.

— Когда мы валялись у кафе, я с него снял капюшон. А он, видимо, захотел нас после этого подкараулить или что. И он смотрел прямо на камеры, стоя у двери кафе. Видимо, начитался детских книжек каких-то про грабеж. Поэтому я его лучше запомнил и потом описал полицейским, — пояснил блогер.

По его словам, в настоящее время он чувствует себя выбитым из колеи, особенно потому что каждый день приходится проводить в полиции на допросах по данному делу.

— Я понимаю, что так надо, ведь я был в агонии и могу всякого наговорить, а хочу сказать только правду. Мне, если честно, жалко этих людей. Видимо, у них не хватает мозгов понять, что в нашем мире нужно помогать другу, но никак не грабить, — заявил Миллер.

Он добавил, что одного из воров уже поймали, с ним была очная ставка. В беседе с «ВМ» парень признался, что не боялся и не боится своих обидчиков, однако его смущает собственная нерациональность.

— Я ощущал себя глупцом, ибо мог лишиться жизни. Перед очной ставкой я переживал, но не из-за того, что увижу грабителя, а потому что вспомню всю эту историю. Мне показали несколько человек, но я не смотрел на них и видел только его (подозреваемого — прим. «ВМ»). Он сразу во всем сознался, — заключил блогер.

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