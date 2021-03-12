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Депутат Госдумы рассказал об идее создания студенческого капитала
Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы рассказал об идее создания студенческого капитала

Елизавета Короткова

Общество

Инициатор формирования студенческого капитала, депутат Госдумы РФ Федот Тумусов перечислил цели данного законопроекта и раскрыл его подробности. Согласно предложенному нововведению, студенты смогут получить разовую денежную выплату после защиты диплома. Депутат поделился этой информацией с НСН.

Сумма будет перечислена на персональный счет каждого студента. Выпускники вузов получат по 500 тысяч рублей, а выпускники техникумов — по 250 тысяч рублей. Этими деньгами студенты смогут оплачивать проезд до места работы или аренду жилья. Также данная сумма может сыграть роль стартового капитала для открытия бизнеса.

По словам депутата, законопроект затронет студентов и бесплатной, и платной форм обучения.

— Суть законопроекта — установить понятие студкапитала, который начинает формироваться после того, как человек поступил в вуз после учебы, — комментирует Тумусов.

Прежде всего студкапитал собираются ввести в Сибири и на Дальнем Востоке. Инициатива поможет развить студенческую мобильность и привлечь внимание к учебе в дальних регионах, считает инициатор проекта.

Депутат добавил, что было бы сложно создать капитал для каждого студента страны одномоментно.

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