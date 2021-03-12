Врач объяснил, когда мужчинам стоит пройти обследование предстательной железы
Когда и зачем мужчинам нужно пройти обследование предстательной железы, рассказал врач-уролог Зураб Джалаев. Эксперт также объяснил, какие бывают методы данного исследования. Об этом сообщило ОТР.
— На мой взгляд, мужчинам стоит проходить урологический check-up уже с 20 лет, так как в таком молодом возрасте ребята уже начинают отмечать ряд урологических проблем, в частности, проблем с предстательной железой, — отметил врач.
По его словам, одним из самых информативных методов обследования является ультразвук. Врачи рекомендуют УЗИ тем представителям сильного пола, у которых наблюдается ряд симптомов. Среди них уролог обозначил боли, жжение при мочеиспускании, дискомфорт, неприятные ощущения в промежности. Все это должно стать первым звоночком для того, чтобы пройти ультразвуковое исследование предстательной железы.
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