Врач объяснил, когда мужчинам стоит пройти обследование предстательной железы

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Когда и зачем мужчинам нужно пройти обследование предстательной железы, рассказал врач-уролог Зураб Джалаев. Эксперт также объяснил, какие бывают методы данного исследования. Об этом сообщило ОТР.

— На мой взгляд, мужчинам стоит проходить урологический check-up уже с 20 лет, так как в таком молодом возрасте ребята уже начинают отмечать ряд урологических проблем, в частности, проблем с предстательной железой, — отметил врач.

По его словам, одним из самых информативных методов обследования является ультразвук. Врачи рекомендуют УЗИ тем представителям сильного пола, у которых наблюдается ряд симптомов. Среди них уролог обозначил боли, жжение при мочеиспускании, дискомфорт, неприятные ощущения в промежности. Все это должно стать первым звоночком для того, чтобы пройти ультразвуковое исследование предстательной железы.

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