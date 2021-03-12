Мужчину задержали при попытке угона автомобилей на юго-востоке Москвы

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Сотрудники полиции задержали подозреваемого при попытке угона автомобилей. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщила заместитель начальника пресс-службы столичного МВД Екатерина Гузь.

Первое заявление поступило в полицию от 33-летнего москвича. Он находился дома на Ферганской улице, когда сработала сигнализация его машины. Ему также позвонил сосед, который видел, как его машину кто-то вскрывал. Когда пострадавший подошел к машине, злоумышленник уже сбежал. Он отметил, что двери его машины были открыты, а на передней панели были следы от взлома.

В этот же день с аналогичным заявлением обратился в полицию 51-летний таксист. Машину, принадлежащую организации, в которой он работает, проник неизвестный и пытался ее завести.

Полицейские задержали подозреваемого в ходе патрулирования. Им оказался 29-летний безработный мужчина. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемый заключен под стражу, сообщается на сайте МВД.

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