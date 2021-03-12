Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Полицейский столичного метро спас мужчину от падения с Малого Каменного моста
Фото: exp.mos.ru

Полицейский столичного метро спас мужчину от падения с Малого Каменного моста

Кирилл Николаев

Общество
Россия, Москва, Малый Каменный мост Карта всех событий

Полицейский Московского метрополитена Евгений Заикин спас мужчину от падения с Малого Каменного моста. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

В ночное время полицейский обратил внимание на работника столичной городской службы, который размахивал руками с призывом о помощи. Он сообщил, что на мосту стоит человек. Полицейский схватил мужчину и рывком перетащил его через ограждение. Молодого человека передали территориальному наряду для дальнейшего оказания помощи.

За спасение человека и добросовестное исполнение служебных обязанностей полицейскому объявлена благодарность.

Читайте также: Мужчину задержали при попытке угона автомобилей на юго-востоке Москвы

спасение человекаМоскваполицейский
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Никита Масленников
Никита Масленников

Как остановить рост цен

Леонид Холод
Леонид Холод

Почему так вредно поддаваться панике

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте