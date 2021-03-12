Полицейский столичного метро спас мужчину от падения с Малого Каменного моста

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Россия, Москва, Малый Каменный мост Карта всех событий

Полицейский Московского метрополитена Евгений Заикин спас мужчину от падения с Малого Каменного моста. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

В ночное время полицейский обратил внимание на работника столичной городской службы, который размахивал руками с призывом о помощи. Он сообщил, что на мосту стоит человек. Полицейский схватил мужчину и рывком перетащил его через ограждение. Молодого человека передали территориальному наряду для дальнейшего оказания помощи.

За спасение человека и добросовестное исполнение служебных обязанностей полицейскому объявлена благодарность.

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