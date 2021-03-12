Подмосковных водителей призвали быть аккуратными из-за метели и гололедицы

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Подмосковных водителей призвали быть внимательными на дорогах из-за предстоящего снегопада и гололедицы. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Водителям посоветовали совершать поездки на личном транспорте после 21:00, но к этому времени синоптики обещают снегопад. На дорогах местами возможна гололедица.

Подмосковных автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и быть внимательными на пешеходных переходах, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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