Застреливший компаньона москвич получил девять лет колонии строгого режима

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Застреливший компаньона за вознаграждение в 50 миллионов рублей москвич получил девять лет тюрьмы строгого режима, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.

По данным следствия, мужчина получил предложение совершить убийство от супруги своего знакомого в августе 2019 года. В качестве вознаграждения она предложила ему 50 миллионов рублей. Он согласился и привлек для участия в преступлении своего знакомого, которому он собирался заплатить три миллиона рублей.

В сентябре 2019 года они приобрели огнестрельное оружие, переделанное самодельным способом, боеприпасы, а также накладную бороду. Супруга потерпевшего также передала ему деньги для покупки и установки датчика движения на автомобиль ее мужа.

Вскоре мужчина отказался от помощи своего знакомого и решил самостоятельно совершить преступление. В декабре 2019 года жена потерпевшего под обманным предлогом посоветовала ему поехать вместе со знакомым в одну из деревень Домодедовского округа, чтобы посетить шамана, который снял бы с него порчу.

Оказавшись в округе Домодедово, осужденный выстрелил в голову потерпевшего. Мужчина скончался на месте. В результате осужденный получил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщается на сайте СК.

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