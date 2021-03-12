Четверых подозреваемых в похищении человека заключили под стражу в Подмосковье

Фото: СК РФ

В Подмосковье арестованы четверо мужчин за похищение 21-летнего жителя Балашихи с требованием у последнего миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, мужчины причастны к похищению 21-летнего жителя Балашихи в январе этого года. Обвиняемые схватили его, насильно посадили в машину и отвезли в помещение в Одинцовском округе. Там они требовали у него один миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека», обвиняемые находятся под стражей. Ранее сообщалось о завершении расследования уголовного дела о насилии в отношении женщин в Москве.

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