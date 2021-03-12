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Полиция задержала в Новой Москве мужчину, подозреваемого в угрозе убийством
Фото: Alexey Orlov

Полиция задержала в Новой Москве мужчину, подозреваемого в угрозе убийством

Анастасия Волоснова

Происшествия

В Новой Москве полиция задержала 40-летнего мужчину, которого подозревают в угрозе убийством. Об этом говорится на сайте ГУ МВД России по столице.

В полицию обратился 38-летний мужчина. Он сообщил, что во время ссоры его знакомый стал угрожать ему ружьем. Сотрудники правоохранительных органов проверили информацию и задержали подозреваемого на территории ТиНАО.

У злоумышленника изъяли охотничье ружье. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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уголовное делоубийствоНовая Москва
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