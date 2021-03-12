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Две версии, одно ограбление: как из столичной квартиры украли 250 тысяч рублей
Фото: tekstilschiky.mos.ru

Две версии, одно ограбление: как из столичной квартиры украли 250 тысяч рублей

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской район, Вадковский переулок Карта всех событий

В одной из столичных квартир между супругами произошла ссора. Позже муж и жена обратились в правоохранительные органы с заявлением об ограблении квартиры. По словам источника «Вечерней Москвы», есть несколько версий произошедшего.

Так, согласно версии мужчины, жена выгнала его из собственной квартиры в январе 2020 года, после чего поменяла замки и поставила сигнализацию. Мужчина заявил, что в квартире остались его ценные вещи и 120 тысяч рублей. Он уточнил, что 11 марта 2021 года он попал в квартиру и тоже решил поменять в квартире замки, но ценных вещей не обнаружил.

Жена москвича утверждает, что 11 марта ее муж и четверо неизвестных сломали замки и ворвались в квартиру. Женщине нанесли телесные повреждения и не разрешали передвигаться по квартире. После инцидента москвичка обнаружила пропажу 250 тысяч рублей и золотых украшений.

Что же произошло на самом деле, предстоит выяснить правоохранителям. Уточняется, что квартира расположена в Вадковском переулке.

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