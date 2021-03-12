Тело мужчины при странных обстоятельствах обнаружили в подъезде жилого дома на севере Москвы

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Россия, Москва, Дубнинская улица Карта всех событий

На севере Москвы обнаружили тело 53-летнего мужчины. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в правоохранительных органах.

Тело было найдено не лестнице в подъезде жилого дома на улице Дубнинской в четверг, 11 марта. Уточняется, что труп мужчины был обнаружен рядом с перилами. По словам источника «ВМ», около тела мужчины также были найдены веревки.

Источник знакомого с деталями дела уточнил, что трагедия могла произойти из-за семейного конфликта. Детали происшествия уточняются.

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