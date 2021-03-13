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Корректировку автобусных маршрутов на юго-западе Москвы отменили
Фото: АГН Москва

Корректировку автобусных маршрутов на юго-западе Москвы отменили

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Москва, улица Каховка Карта всех событий

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров об отмене корректировки ряда автобусных маршрутов в Юго-Западном административном округе.

Как уточняет перевозчик, запланированные первоначально на 15 марта изменения, связанные с переносом остановок «Улица Каховка» и «Молодежный центр» для автобусов № т60, т72, 651, 826, переносятся на более поздний срок.

Информация о дате изменений будет размещена дополнительно.

Актуальные маршруты и расписание наземного городского транспорта столицы опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее стало известно, что на севере Москвы скорректируют автобусный маршрут.

Читайте также: Остановку на севере Москвы переименуют в честь 8 Марта

городской общественный транспорт«Мосгортранс»расписание и маршруты
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