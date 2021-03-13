Расследование дела о крупной растрате завершено в Москве

Фото: Пресс-центр МВД России

В Москве завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела «Объединенной зерновой компании», которого обвиняют в растрате денежных средств в особо крупном размере и участии в преступном сообществе.

Как рассказали в пресс-службе МВД, по данным следствия, фигурант участвовал в криминальной схеме, организованной руководителями холдинга ООО «Группа «Сумма». Мужчину обвиняют в растрате средств «Объединенной зерновой компании» при заключении договоров купли-продажи сельскохозяйственной продукции в 2012-2013 годах.

По подсчетам следователей, своими действиями обвиняемый нанес ущерб свыше 20 миллионов долларов.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Басманный суд для рассмотрения по существу, сообщает «МВД Медиа».

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