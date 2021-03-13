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Спрос на спортивную одежду и обувь вырос за зиму в пять раз
Фото: Вечерняя Москва

Спрос на спортивную одежду и обувь вырос за зиму в пять раз

Татьяна Плотникова

Товары

Аналитики зафиксировали скачок спроса на спортивную одежду и обувь почти в пять раз в течение зимы 2020-2021 года, свидетельствуют результаты исследования компании «Сбербанк страхование», маркетплейса Goods.ru и сервиса Юkassа.

Как подсчитали авторы исследования, спрос на товары для зимних видов спорта вырос вдвое, а оборот платежей через ЮKassa в интернет-магазинах спортивных товаров увеличился на 51 процент, число покупок — на 18 процентов.

Наиболее дорогими приобретениями оказались горнолыжная куртка за 126 041 рубль и сноуборд за 59 350 рублей.

Также отмечается, что жители России стали тратить на коньки и лыжи больше денег: средний чек составил 7647 рублей, что примерно на треть превышает показатель 2020 года.

Активнее всего спортивные и туристические товары приобретали жители Москвы и Московской области (62 процента всех продаж пришлось на столичный регион). Средний чек вырос на 20 процентов в категории товаров для зимних видов спорта и на 78 процентов — в категории «Спортивная одежда и обувь», сообщает ТАСС.

Ранее были названы самые востребованные столичные товары повседневного спроса за рубежом.

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