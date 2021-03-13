СМИ сообщили о дилемме США из-за «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

США оказались в затруднительном положении из-за желания ввести санкции против российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Politico со ссылкой на информированный источник в субботу, 13 марта.

Отмечается, что президент США Джо Байден оказался в непростой ситуации: его администрация хочет как ввести санкции против газопровода, так и наладить отношения с Германией, выступающей в пользу завершения его строительства.

Внутри страны на Байдена оказывается большое давление. На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга для сенаторов так и не смог им объяснить конкретную позицию Белого дома в отношении российского газопровода, пишет Politico.

Ранее сообщалось о том, что кандидата на пост главы ЦРУ заблокировали в Сенате из-за «Северного потока — 2».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

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