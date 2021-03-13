Путин озвучил причину референдума в Крыму по воссоединению с Россией

Фото: Администрация президента РФ

Решение обеспечить свободное волеизъявление крымчан для воссоединения с Россией было принято для того, чтобы в Крыму не повторились события, произошедшие в Донбассе. Об этом в субботу, 13 марта, заявил президент РФ Владимир Путин.

— Когда мы последовательно и достаточно жестко действовали в Крыму, то я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе. И именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма, — рассказал глава государства.

Конечная цель, по словам президента, заключалась в том, чтобы дать людям возможность выразить мнение о том, как они хотят жить дальше, сообщил Путин в фильме Андрея Кондрашова, фрагмент которого был показан в эфире «России 24».

Ранее стало известно, что на фильм Кондрашова под названием «Крым. Путь на Родину» платформа YouTube наложила ограничения.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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