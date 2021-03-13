Москвичам рассказали о программе развлечений в выходные

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, бульвар Адмирала Ушакова, 12 Карта всех событий

Москвичам рассказали, какую программу подготовили музеи, парки, библиотеки и культурные центры на эти выходные. На текущей неделе жители столицы с самыми разными интересами смогут найти себе развлечение по вкусу.

В частности, московские культурные центры и библиотеки предлагают активную программу для завершения широкой Масленицы. Например, культурный центр «Лира» приглашает повеселиться офлайн на празднике «Гуляй, Масленица» 13 марта.

В это же время библиотека № 90 имени А. С. Неверова подготовила праздник для всей семьи «Здравствуй, Масленица! Дай нам маслица!». На игровую программу гостей собирают сотрудники библиотеки № 87.

Сотрудники центра культуры «Академический» подготовили игровую концертную программу. Мероприятие пройдет в библиотеке № 185 13 марта в 14:00.

Онлайн-занятия «Готовим с классиками. Блины от Чехова» начинается 13 марта в 15:00 в аккаунте библиотеки № 263 поселка Ватутинки в соцсети «ВКонтакте».

В библиотеке № 182 13 марта состоится оперный концерт Натальи Поляниновой «Классика на бис». Начало в 16:00. Музей-заповедник «Царицыно» организует концерт с гобоем и органом «Великолепие барокко». Начало — 13 марта в 17:00.

Центр культуры «Сцена» проведет спектакль по мотивам сказки о Маленьком принце Антуана де Сент-Экзюпери 14 марта в 16:00.

На выходных потренировать приемы самбо предлагает территориальная клубная система «Орехово» 13 марта в 16:30. Поучаствовать в видеотренировке «Будь в форме» парка «Ходынское поле» можно 14 марта в 12:00 на страницах парка в соцсетях.

Обучиться старинной русской технике вышивки «Сажение по бели» и узнать историю русского костюма предлагает музей-заповедник «Царицыно» 13 марта в 14:00 в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

Узнать интересные и необычные факты о животных и смастерить их фигурки своими руками можно в рамках офлайн-занятия в Биологическом музее имени К. А. Тимирязева. Занятие пройдет 14 марта с 12:00.

Мастер-класс по плетению фенечек пройдет в центре культуры «Сцена». Желающих ждут 14 марта в 13:30, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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