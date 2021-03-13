Более 492 тысяч новых пациентов с COVID-19 выявили в мире за минувшие сутки

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Более 492 тысячи новых пациентов с коронавирусом выявили в мире за последние сутки. Об этом говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения в субботу, 13 марта.

Общее число случаев заражения COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 118,75 миллиона. За сутки число летальных исходов увеличилось на 9 689 человек и достигло отметки в 2 634 370 умерших.

По данным ВОЗ, свыше 41 процента новых пациентов приходится на страны Европы, где зафиксировали 204 889 случаев заражения. Второе место занимает Северная и Южная Америка, где выявили 188 005 новых пациентов, а третье место — Восточное Средиземноморье, где зафиксировали 51 286 новых случаев коронавируса.

США продолжает лидировать по количеству пациентов с коронавирусом. В стране выявлено 29 000 561 случай заражения. На втором месте находится Индия, где выявили 11 333 728 пациентов, на третьем Бразилия, где зафиксировали 11 277 717 случаев заражения.

Россия занимает четвертое место по количеству заражений COVID-19. В стране зафиксировали 4 380 525 пациентов с коронавирусом, сообщает ТАСС.

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