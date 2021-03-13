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Гинцбург сообщил, что 70 процентов россиян вакцинируются от COVID-19 к ноябрю
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Гинцбург сообщил, что 70 процентов россиян вакцинируются от COVID-19 к ноябрю

Анастасия Волоснова

Общество

К ноябрю 2021 года 70 процентов жителей России вакцинируются от коронавируса. Об этом рассказал директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

— К ноябрю, я считаю, что 70 процентов нашего населения, несмотря на то что темпы вакцинации могли бы быть намного больше, тем не менее 60–70 процентов будет провакцинировано, — уточнил Гинцбург.

По его словам, к концу года в России коронавирус будет «вакциноуправляем».

Ранее Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» будет действовать в течение двух и более лет.

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