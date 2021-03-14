СК Армении опроверг сообщения о пострадавшем на базе в Гюмри российском военном

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Сообщения о том, что в ходе драки на российской военной базе в армянском городе Гюмри пострадал военнослужащий ВС РФ, не подтвердились. Об этом в воскресенье, 14 марта, рассказали в Следственном комитете Армении.

Ведомство провело проверку после появления соответствующих сведений в средствах массовой информации. Выяснилось, что 10 марта в Гюмрийский медицинский центр был доставлен житель города Гюмри с ножевыми ранениями, полученными в ходе драки.

Однако пострадавший не является российским военным, он армянин по национальности и работает слесарем на 102-й российской военной базе. Кроме того, драка произошла не на базе, а во дворе дома пострадавшего.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Пострадавшей помимо мужчины признана его супруга, также получившая ранения, сообщает РИА Новости.

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