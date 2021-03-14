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Пожарные спасли 25 человек из горящего дома в Краснодаре
Фото: twitter.com/emercom_press

Пожарные спасли 25 человек из горящего дома в Краснодаре

Татьяна Плотникова

Происшествия

Пожарные эвакуировали 25 человек из многоквартирного дома, загоревшегося в Краснодаре. Об этом в воскресенье, 14 марта, рассказали в региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций.

Пожар произошел в одном из домов на улице Красная. Вспыхнула кровля дома, площадь распространения огня достигала 300 квадратных метров.

Через полтора часа возгорание удалось локализовать на площади 350 квадратных метров. Работы по тушению огня продолжаются, к ним привлечены 53 человека и 15 единиц спецтехники.

Сведения о пострадавших не поступали, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

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МЧСспасение из пожарапожар
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