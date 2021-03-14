Первый с начала года лесной пожар произошел в Хабаровском крае

Фото: khabkrai.ru / Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

На территории Кур-Урмийского лесничества в Хабаровском крае зафиксирован первый в 2021 году лесной пожар. Об этом в воскресенье, 14 марта, рассказали в правительстве региона.

Огонь охватил площадь в десять гектаров в 12 километрах от поселка Кукан, в заболоченной местности. Локализовать пламя удалось на площади в 20 гектаров, затем пожар был полностью ликвидирован. В тушении были задействованы восемь десантников-пожарных и две единицы техники КГСАУ «ДВ авиабаза».

Сведения о пострадавших при пожаре не поступали.

После пожара в Хабаровском крае был издан официальный приказ об открытии пожароопасного сезона. Поскольку с установлением теплых солнечных дней вероятность возгораний сухой травы увеличивается в разы, крайне важно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, сообщается на официальном сайте правительства региона.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз РФ предложил способ борьбы с причиной природных пожаров — палом сухой травы на сельскохозяйственных землях.

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