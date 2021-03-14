Стоматолог рассказала, как почистить зубы без щетки и вреда для эмали

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Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева рассказала о том, как часто можно есть сладкое, и как его употребление влияет на здоровье зубов.

В первую очередь специалист отметила, что не следует есть леденцы, так как они негативно влияют на зубную эмаль. В случае употребления такого продукта нужно прополоскать ротовую полость водой.

— Самое важное, чтобы на зубах не оставались углеводы. Чистить зубы постоянно, после каждого приема пищи, я не могу рекомендовать по той причине, что появится чувствительность эмали, но есть такое хорошее средство, как ирригатор, которое под струей воды эффективно очищает зубы, — рассказала Балакирева.

Стоматолог объяснила, что чистить зубы щеткой стоит дважды в день, тогда как ирригатором можно пользоваться на протяжении дня.

Ортодонт уточнила, что можно употреблять в пищу больше очищающих эмаль фруктов, например клубники и яблок. Использовать для этой цели лимон не рекомендуется, так как это будет способствовать ее стираемости.

Также она порекомендовала уменьшить количество съедаемых сладостей, пишет RT.

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