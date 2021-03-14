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Вильфанд объяснил, стоит ли бояться глобального потепления
Фото: pixabay.com/ru

Вильфанд объяснил, стоит ли бояться глобального потепления

Никита Абрамов

Общество

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что не стоит бояться глобального потепления.

Эксперт рассказал, что повышение среднегодовой температуры избежать не получится, однако это не означает, что зима в Северном полушарии в конце тысячелетия будет идти два месяца.

— Если предположить, что больше не будет парниковых газов, предприятия изобретут средства защиты, то накопленная человечеством их концентрация снизится вдвое только через 30 лет. То есть потепление неизбежно, — цитирует Вильфанда «Российская газета».

Он также отметил, что деятельность человека оказывает больше влияния на изменения климата, нежели природные факторы.

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климатГидрометцентр РоссииРоман Вильфанд
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