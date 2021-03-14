Вильфанд объяснил, стоит ли бояться глобального потепления

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что не стоит бояться глобального потепления.

Эксперт рассказал, что повышение среднегодовой температуры избежать не получится, однако это не означает, что зима в Северном полушарии в конце тысячелетия будет идти два месяца.

— Если предположить, что больше не будет парниковых газов, предприятия изобретут средства защиты, то накопленная человечеством их концентрация снизится вдвое только через 30 лет. То есть потепление неизбежно, — цитирует Вильфанда «Российская газета».

Он также отметил, что деятельность человека оказывает больше влияния на изменения климата, нежели природные факторы.

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