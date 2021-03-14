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Психолог объяснила, почему мужчины предпочитают женщин с пышными формами
Кадр из фильма «Красотка на всю голову»

Психолог объяснила, почему мужчины предпочитают женщин с пышными формами

Елизавета Борисова

Общество

Семейный психолог Ольга Романив считает мифом информацию о том, что мужчины склонны выбирать только худощавых женщин. Основываясь на личном опыте, эксперт с полной уверенностью заявляет, что женщины с пышными формами пользуются огромным спросом. Об этом в воскресенье, 14 марта, она рассказала в интервью Пятому каналу.

По мнению Ольги Романив, у пышнотелых дам нет проблем с закомплексованностью, они очень уверенно себя чувствуют. Важно то, как человек себя подает и презентует. За улыбчивой, приветливой, источающей любовь и счастье, представительницей прекрасного пола часто выстраиваются толпы поклонников.

— Они комфортные и уютные, теплые, ласковые и в то же время очень ответственные. А еще они адекватные и гибко подходят к списку требований качеств мужчины, — рассказала психолог.

Худощавые представительницы слабого пола не несут такого тепла, энергетики, спокойствия и уюта. В то время как пышнотелые женщины, по статистике, лучше готовят и всегда способны удовлетворить интимные запросы ухажера. По словам психолога, дамы с пышными формами отлично знают, чего они хотят.

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