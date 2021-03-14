Московские врачи вылечили от коронавируса более 920 тысяч человек

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

После прохождения лечения за минувшие сутки в Москве 1110 человек вылечились от COVID-19. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщили в Telegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Так, число пациентов, вылечившихся от коронавируса в столице с начала пандемии достигло 920 388.

Фото: Оперштаб

За минувшие сутки подтверждено 1905 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализировали 678 человек, 55 пациентов скончались.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: За минувшие сутки в России выявили 10 083 новых случая COVID-19