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Московские врачи вылечили от коронавируса более 920 тысяч человек
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московские врачи вылечили от коронавируса более 920 тысяч человек

Никита Абрамов

Здоровье

После прохождения лечения за минувшие сутки в Москве 1110 человек вылечились от COVID-19. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщили в Telegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Так, число пациентов, вылечившихся от коронавируса в столице с начала пандемии достигло 920 388.

Московские врачи вылечили от коронавируса более 920 тысяч человекФото: Оперштаб

За минувшие сутки подтверждено 1905 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализировали 678 человек, 55 пациентов скончались.

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Читайте также: За минувшие сутки в России выявили 10 083 новых случая COVID-19

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