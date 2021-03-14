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Более 52 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в США
Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

Более 52 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в США

Кирилл Николаев

В мире

За сутки в США выявлено 52 642 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что за сутки в Штатах зафиксирован 1701 летальный исход.

Всего с начала пандемии в США выявлено 29 400 958 случаев заболевания, умерли 534 315 пациентов.

Ранее глава британского Национального управления по статистике (ONS) Иэн Даймонд заявил, что очередной всплеск распространения коронавирусной инфекции в Великобритании можно ожидать осенью 2021 года.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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