Более 52 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в США

Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

За сутки в США выявлено 52 642 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что за сутки в Штатах зафиксирован 1701 летальный исход.

Всего с начала пандемии в США выявлено 29 400 958 случаев заболевания, умерли 534 315 пациентов.

Ранее глава британского Национального управления по статистике (ONS) Иэн Даймонд заявил, что очередной всплеск распространения коронавирусной инфекции в Великобритании можно ожидать осенью 2021 года.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Гинцбург призвал переболевших COVID-19 вакцинироваться, если мало антител