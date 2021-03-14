Появилось видео сильнейшей песчаной бури в странах Персидского залива

Фото: pixabay.com

Сильнейшая песчаная буря накрыла страны Персидского залива, среди которых Катар и Саудовская Аравия. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в странах Персидского залива погода испортилась в пятницу, 12 марта. Регион накрыла нетипичная для этого времени года удушающая жара. В выходные дни разыгрался сильный ветер. Он стал поднимать песок и пыль, которые закрыли небо и снизили видимость до нескольких метров.

Пыль и песок покрыли все строения и автомобили. Песок также оказался в домах, просочившись сквозь стыки в окнах.

Видео: Telegram/ РИА Новости

Читайте также: Видео спасения вмерзшего в лед пса появилось в Сети