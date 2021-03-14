Более 389 тысяч военнослужащих прошли вакцинацию первым компонентом «Спутник V»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В настоящее время добровольную вакцинацию от коронавирусной инфекции первым компонентом «Спутник V» прошли более 389 тысяч военнослужащих. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщили в бюллетене Министерства обороны России.

Отмечается, что за сутки от коронавирусной инфекции выздоровел 41 российский военнослужащий. Всего от коронавируса вылечились 31 729 военнослужащих. С контроля медиков по истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата тестирования сняты 14 человек.

В настоящее время выявлено 199 военнослужащих с положительными результатами теста на коронавирусную инфекцию. Все заболевшие находятся под постоянным наблюдением врачей.

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