Более 461 тысячи случаев COVID-19 выявили за сутки в мире
Более 461 тысячи случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в мире. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Согласно статистике, за сутки в мире зафиксировано 461 105 случаев коронавируса, умерли 8419 пациентов. Большинство новых случаев приходится на Северную и Южную Америку (205 572), Европу (176 241) и Юго-Восточную Азию (31 601).
Всего с начала пандемии в ВОЗ поступили сведения о 119 220 681 инфицированном и 2 642 826 умерших. Больше всего случаев заболевания выявлено в США (29 063 401), Бразилии (11 363 380) и Индии (11 359 048). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые странами.
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