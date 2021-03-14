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Более 461 тысячи случаев COVID-19 выявили за сутки в мире
Фото: I, Yann / CC BY-SA 3.0

Более 461 тысячи случаев COVID-19 выявили за сутки в мире

Кирилл Николаев

В мире

Более 461 тысячи случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в мире. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно статистике, за сутки в мире зафиксировано 461 105 случаев коронавируса, умерли 8419 пациентов. Большинство новых случаев приходится на Северную и Южную Америку (205 572), Европу (176 241) и Юго-Восточную Азию (31 601).

Всего с начала пандемии в ВОЗ поступили сведения о 119 220 681 инфицированном и 2 642 826 умерших. Больше всего случаев заболевания выявлено в США (29 063 401), Бразилии (11 363 380) и Индии (11 359 048). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые странами.

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