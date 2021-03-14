Доктор Мясников назвал основную причину хронического кашля

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Гастроэзофагеальный рефлюкс является основной причиной хронического кашля. Об этом сообщил доктор Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, при гастроэзофагеальном рефлюксе кислое содержимое желудка попадает в пищевод.

— В пищеводе есть кашлевые рецепторы. Они раздражаются — человек начинает кашлять, — отметил Мясников.

Кроме того, гастроэзофагеальный рефлюкс может вызывать боль в горле по ночам и осиплость голоса. Также существует вероятность появления изжоги.

Ранее Александр Мясников рассказал, как россиянам пережить непростую в плане эпидемиологической обстановки весну 2021 года.

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