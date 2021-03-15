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Синоптики предупредили москвичей о дождливой погоде 15 марта
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Синоптики предупредили москвичей о дождливой погоде 15 марта

Юлия Курганова

Город

В понедельник, 15 марта, в столичном регионе сохранится активная циклоническая деятельность. Ожидается облачная погода, будут идти дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс три-пять градусов. В Подмосковье температура ожидается от ноля до пяти градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что это неблагоприятные условия гипоксического типа для людей, страдающих хроническими заболеваниями, в частности с обструктивными заболеваниями органов дыхания и суставной патологией. Обостряются симптомы недомогания и ухудшения самочувствия у лиц, перенесших в недавнем прошлом острые заболевания, с ослабленными или сниженными функциональными резервами организма и проявлениями кислородной недостаточности.

Переходные периоды года отличаются довольно ощутимыми перепадами метеорологических параметров, что негативно сказывается на состоянии метеозависимых людей. Поэтому стоит соблюдать рекомендованные врачом схемы профилактического и планового лечения, сезонный прием витаминов и адаптогенов, наладить режим труда и отдыха, постараться, если нет противопоказаний, увеличить время пребывания на воздухе, включить в ежедневный режим посильные занятия спортом.

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