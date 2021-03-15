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Российские ученые создали тест для определения количества COVID-19 в биоматериале
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российские ученые создали тест для определения количества COVID-19 в биоматериале

Анастасия Волоснова

Общество

В России разработали тест, который позволяет определить количество коронавируса в мазке. Разработка позволит устанавливать степень заразности человека с COVID-19. Об этом рассказала руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ОРЗ и референс-центра по мониторингу за возбудителями инфекций верхних и нижних дыхательных путей ЦНИИ Светлана Яцышина.

Новый набор реагентов позволит определять содержание РНК SARS-CoV-2 через любые мазки. Сведения можно будет узнать через биоматериалы из носоглотки и ротоглотки, по плазме крови, мокроте и другим образцам.

— Эти сведения позволят врачам и эпидемиологам получить качественно новую информацию относительно степени заразности инфицированного, прогнозировать тяжесть и продолжительность заболевания, контролировать в динамике снижение вирусной нагрузки, иными словами — эффективность лечения, — пояснила Яцышина.

Данный показатель особенно важен для больных с признаками поражения легких. Яцышина уточнила, что высокая концентрация РНК коронавируса означает, что у человека идет тяжелое течение заболевания, а низкая концентрация свидетельствует о быстром снижении заболевания.

Тест создали сотрудники научной группы разработки новых методов диагностики острых респираторных заболеваний Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. В настоящее время разработка находится на стадии регистрации, пишут Известия.

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