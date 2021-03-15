Еще 1036 человек вылечились от коронавируса в Москве за прошедшие сутки

KHAB0831_1.jpg / Фото: Виктор Хабаров «Вечерняя Москва»

За минувшие сутки в Москве выздоровели еще 1036 человек после прохождения лечения от коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба в понедельник, 15 марта.

Общее число выздоровевших людей увеличилось до 921 424 человек. При этом отмечается, что зафиксировано 1353 новых случая заражения.

В последние 24 часа в столице также госпитализировали 626 человек с COVID-19, скончался 51 пациент.

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