Департамент образования Перми проверит ролик, на котором школьнику кладут салат руками

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В Перми проведут проверку после появления видео, на котором повар накладывал салат якобы пермскому школьнику голыми руками. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Ролик был распространен в социальных сетях. Утверждалось, что происходящее на видео было заснято в школе № 135 в Перми. На кадрах видно, как повар кладет салат из чана в тарелку школьника голыми руками, пишет РИА Новости.

По факту произошедшего проведут проверку, сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на департамент образования Перми.

Ранее сообщалось, что девять подростков отравились на турбазе в подмосковном поселке Кратово Раменского городского округа.

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