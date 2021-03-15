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Акция «Сообщи, где торгуют смертью» пройдет в Москве с 15 по 26 марта
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» пройдет в Москве с 15 по 26 марта

Иван Юминов

Общество

Общероссийская акция против наркотиков «Сообщи, где торгуют смертью» пройдет в Москве с 15 по 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Целью акции является привлечение внимания людей к проблеме наркомании, она также призвана помочь полицейским в борьбе с наркотиками. Планируется провести мероприятия в спортивных и образовательных учреждениях, на которых выступят специалисты из столичных департаментов спорта, культуры, образования и науки, а также других.

Акцент, в числе прочего, будет сделан на оказании помощи и консультации по вопросам лечения и реабилитации людей с наркотической зависимостью. Акция проводится с 2017 года, отмечается на сайте МВД.

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