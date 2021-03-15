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Еще три производителя питьевой воды исправили выявленные Роскачеством недочеты. Речь идет о торговых марках «Калинов родничок» (для детей), «Светлячок» и «Черноголовка».

Специалисты Роскачества проводили исследование рынка питьевой воды. Большинство торговых марок получили низкие баллы из-за указания в маркировке группы или категории воды, изготовленной не по ГОСТу.

Производители еще трех торговых марок заявили, что завершили переход на новую этикетку. Она соответствует требованиям нового технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС). Департамент исследований Роскачества проверил эту информацию. Специалисты убедились, что упоминания группы или категории на упакованной питьевой воде указанных торговых марок отсутствуют.

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