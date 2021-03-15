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Звезды рассказали, сколько дают денег своим детям на карманные расходы
Фото: instagram.com/oleggazmanov

Звезды рассказали, сколько дают денег своим детям на карманные расходы

Елизавета Борисова

Звезды

Звезды российского шоу-бизнеса не привыкли экономить на своих детях, однако каждый формирует собственный подход к этому вопросу. По статистике, звездные дети получают в среднем от двух до семи тысяч рублей на карманные расходы. Такой информацией поделились в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Дочь юмористки Елены Борщевой Марта Юшкевич получает от родителей сумму в размере двух тысяч рублей в месяц, которых ей всегда недостаточно. Девушка любит проводить много времени с друзьями.

Балерина Анастасия Волочкова дает дочери Ариадне пять–семь тысяч рублей в месяц. Однако, по словам девушки, много денег ей не нужно, этой суммы вполне достаточно.

Дочь певца Олега Газманова Марианна утаила эту информацию, но при этом призналась, что очень любит дорогую косметику и хорошие вещи.

У Нонны Гришаевой двое детей — дочь Анастасия и сын Илья. Дочь уже взрослая и сама способна зарабатывать, а Илье деньги на карманные расходы пока еще продолжают выдавать родители в размере пяти тысяч рублей в месяц, сообщает РИА ФАН.

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