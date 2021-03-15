Эндокринолог объяснила, почему замороженные фрукты и овощи полезнее тепличных

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Около 400 граммов овощей и фруктов нужно съедать человеку в сутки. При этом тепличная продукция не подойдет из-за того, что она содержит мало микроэлементов. Об этом врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог, член Российской ассоциации эндокринологов Елена Евдокимова рассказала Nation News.

Она также пояснила, как лучше всего преодолеть период весеннего авитаминоза. Когда погода устраивает сюрпризы на каждом шагу, лучше всего заняться укреплением своего организма. Один из самых проверенных способов — правильное питание. Весной в магазинах и на рынках продают тепличные овощи, которые содержат недостаточно витаминов и макроэлементов по сравнению с летней продукцией. В таких случаях на помощь приходят замороженные фрукты и овощи.

На сегодняшний день заморозка является практически единственным способом сохранения продуктов без потери их пользы. Особенно это возможно благодаря современному методу шоковой заморозки и краткосрочному воздействию температур. Так, вода в овощах не успевает превратиться в крупные кристаллы, которые повреждают клеточные мембраны.

— Замороженные овощи практически не отличаются от свежих, а иногда они оказываются гораздо полезнее. Ведь если фрукты и овощи, собранные в пик своей спелости, заморозили по всем правилам в течение нескольких часов после сбора урожая, то человек от них получит максимальную пользу, — объяснила Елена Евдокимова.

По ее словам, чаще всего замороженные продукты сохраняют свои витамины и минералы, а содержание углеводов, белков или жиров не меняется. Она также отметила, что прошлогодние замороженные продукты полезнее, чем выращенные зимой в теплицах.

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