Пьяный москвич, не попав в ночной клуб, обиделся и заявил о попытке изнасилования

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Россия, Москва, Нижний Сусальный переулок Карта всех событий

Житель столицы позвонил в полицию и сообщил о том, что его пытаются изнасиловать. Прибывшие по вызову стражи порядка выяснили, что таким образом пьяный мужчина пытался насолить охранникам ночного клуба, которые отказались пускать его в заведение. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что изрядно принявший на грудь москвич решил продолжить банкет в ночном клубе, расположенном в Нижнем Сусальном переулке. Охрана клуба отказалась пускать мужчину, после чего он обратился в службу спасения.

Администрация заведения пояснила полицейским, что охранники не совершали в отношении мужчины никаких противоправных действий, а лишь вывели его из клуба.

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