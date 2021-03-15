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Медики перечислили пять симптомов рака, которые нельзя игнорировать
Агапкин добавил, что «ком в горле» также может стать симптомом остеохондроза / Фото: https://pixabay.com/ru

Медики перечислили пять симптомов рака, которые нельзя игнорировать

Елизавета Борисова

Здоровье

Медики назвали самые распространенные симптомы онкологических заболеваний, которые зачастую игнорируются людьми.

Из таких симптомов стоит выделить продолжительный кашель, который может говорить о наличие рака легких. При обнаружении у себя такого признака, стоит обратиться к специалисту и пройти обследование.

Изжога может быть вторым признаком. Ели она вызвана не от употребления в пищу чего-либо жирного или острого, стоит также проконсультироваться с врачом. Это может быть симптомом рака горла или гортани.

Покраснение и зуд вокруг родинки являются тревожным знаком. Онкодерматологи помогут выявить наличие рака кожи.

Четвертый признак — кровь в стуле. Обычно она бывает при геморрое или повреждении слизистой, но есть риск, что это признак рака прямой кишки.

Увеличение лимфоузлов в области шеи, подмышек или паха возможно не только во время простуды, но и во время серьезного заболевания, передает предупреждение медиков Пятый канал.

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