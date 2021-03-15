Медики перечислили пять симптомов рака, которые нельзя игнорировать
Медики назвали самые распространенные симптомы онкологических заболеваний, которые зачастую игнорируются людьми.
Из таких симптомов стоит выделить продолжительный кашель, который может говорить о наличие рака легких. При обнаружении у себя такого признака, стоит обратиться к специалисту и пройти обследование.
Изжога может быть вторым признаком. Ели она вызвана не от употребления в пищу чего-либо жирного или острого, стоит также проконсультироваться с врачом. Это может быть симптомом рака горла или гортани.
Покраснение и зуд вокруг родинки являются тревожным знаком. Онкодерматологи помогут выявить наличие рака кожи.
Четвертый признак — кровь в стуле. Обычно она бывает при геморрое или повреждении слизистой, но есть риск, что это признак рака прямой кишки.
Увеличение лимфоузлов в области шеи, подмышек или паха возможно не только во время простуды, но и во время серьезного заболевания, передает предупреждение медиков Пятый канал.
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